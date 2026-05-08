Nach zwei Fehlgeburten kam ich im Jahr 1931 in Meiningen zur Welt, fast zeitgleich mit dem unvergessenen Besuch des Luftschiffs Graf Zeppelin. Es war kein gutes Jahr inmitten der Weltwirtschaftskrise – und für meine Familie sollte es noch viel dunkler werden. Als erstes Land hatte Thüringen Adolf Hitler gewählt, seine NSDAP saß schon 1930, lange vor der Machtergreifung, in der Landesregierung. Viele meinten, nur er könne Deutschland retten. 1933 ernannte Meiningen Hitler zum Ehrenbürger, ein Titel, der im nach seiner Schreckensherrschaft aberkannt wurde.