Kartoffeln kochen, schälen, schnippeln und braten. Natürlich mit Zwiebeln und Speck. Dazu Gewürzgurke und Gromillich (saure Sahne). Früher war Zamette ein Arme-Leute-Essen. Heute Gaumenschmaus und Erinnerung an einst. „Wisst ihr noch wie´s früher war?“ sangen Ortschronisten und Theaterleute während sich die Gäste des ersten Zamettefestes in Niederschmalkalden an dem Gericht labten. Die beiden Bräter Bernd Jung und Roland Rücker hatten alle Hände voll zu tun. Schließlich galt es, 55 Kilogramm Kartoffeln und je acht Kilogramm Speck und Zwiebeln in Zamette zu verwandeln.