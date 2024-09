Ein doppeltes Interview: „Menschen sind offen und neugierig“

Wo siehst du die größten Potenziale im digitalen Lokaljournalismus?

Was Informationen angeht, kann das Internet natürlich alles bieten. Umfassender und gut recherchierter Lokaljournalismus, der abbildet, was in einer Region tagtäglich passiert, wird auch künftig nicht von Bloggern erledigt werden können. Dafür braucht es klassisches Zeitungswissen mit Redaktion und entsprechender Infrastruktur.

Daniela, du bist seit ein paar Jahren zurück im Lokaljournalismus, warst vorher lange in einem Industriekonzern beschäftigt, in dem es ja ständig um Produktoptimierungen und Neuentwicklungen geht. Wie viel davon steckt in einem Medienkonzern?

Sehr viel mehr, als ich mir von außen jemals vorstellen konnte. Der Verlag, der zu einem großen Medienkonzern gehört, ist ständig im Wandel, ist aber eben im Außen augenscheinlich immer als das gleiche Produkt sichtbar: Als Zeitung im Briefkasten oder in Verkaufsregalen. Was hinter den Kulissen dieses bedruckten Papiers passiert, ist wahnsinnig vielschichtig und von Innovationen getrieben – genau wie in einem Unternehmen, das Motoren entwickelt.

Du schreibst gerade oft über Menschen, die sich dem Wandel von analogen zum digitalen Lesen stellen oder längst entdeckt haben, was eine digitale Lokalzeitung kann. Was beobachtest du dabei?

Dass die Menschen teilweise so offen und neugierig sind und eine Zeitung im Alltag der hiesigen Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielt. Die Menschen beharren teilweise auf ihren Lesegewohnheiten, lehnen das Digitale zunächst ab, sind dabei allerdings meist nicht dogmatisch, sondern können sich vorstellen, das ePaper zu testen, wenn es denn die Zukunft der Zeitung ist. Sie wollen lokale Berichterstattung haben. Das fühlt sich natürlich toll an, weil es natürlich bedeutet, dass meine Arbeit, die ich übrigens ausgesprochen gerne tue, Zukunft hat. Ich bin übrigens immer wieder fasziniert, wie modern und bewusst viele ältere Menschen in unserer Region sind – diese Erkenntnis ziehe ich aus vielen meiner Recherchen.