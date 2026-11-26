Herden richten Schaden an

Heute richten die Tiere mitunter erhebliche Schäden an: "Kamele beschädigen Viehzäune, teilweise über Hunderte von Metern sowie die Infrastruktur an Wasserstellen für Rinder", hieß es in einer Mitteilung des Northern Territory. Zudem beeinträchtigen sie empfindliche Ökosysteme, konkurrieren mit anderen Tieren um Futter und fressen große Mengen einheimischer Vegetation.

Die australische Regierung setzt deshalb auf die Kontrolle der Bestände etwa durch Abschüsse aus Hubschraubern und hatte bereits 2010 einen "National Feral Camel Action Plan" verabschiedet. Für Martin ist das nicht die Antwort: "Sind Keulungen wirklich die richtige Lösung, oder gibt es humanere und zugleich sinnvollere Alternativen?", fragt er.

Eiscreme, Feta und Wodka

Einige Tiere grasen auf den Weiden und kauen gemächlich Gräser und andere Gewächse, andere dösen im Schatten oder schieben neugierig ihre langen Köpfe über den Zaun. "Australien verfügt über eine der wenigen krankheitsfreien Kamelpopulationen weltweit", erzählt der Farmbesitzer.

Im Stall stehen Kamel-Mütter mit ihren teils erst wenige Tage alten Kälbern. Die Stuten geben zwischen fünf und acht Liter Milch am Tag - das ist deutlich weniger als Kühe. Anders als bei vielen Milchkühen, denen die Kälber oft kurz nach der Geburt weggenommen werden, lassen sich Kamele meist nur melken, wenn ihr Kalb in der Nähe ist. Oder wenn es kurz zuvor angesaugt hat, um das Milchlassen auszulösen. Da sind die Mütter stur.

In der Molkerei werden aus ihrer Milch anschließend unter anderem Käse, Milchpulver, Joghurt und Eiscreme hergestellt. Und - man mag es kaum glauben - sogar Wodka.

Rund 17.000 Besucher aus aller Welt kommen mittlerweile pro Jahr auf die Farm - auch aus Deutschland, wie Mitarbeiter erzählen. Dort können sie die Tiere füttern, auf ihnen reiten und im Café die ungewöhnlichen Spezialitäten der Farm probieren.

Auf einer Delikatessenplatte landen cremiger Kamel-Feta und würzige Kamel-Salami, dazu gibt es ein Glas erfrischende Kamelmilch. Die Häppchen sind ein Genuss, doch der inzwischen preisgekrönte Feta ist der heimliche Star: wunderbar sahnig und überraschend aromatisch. "Köstlich, schon allein dafür lohnt sich die Anreise!", schwärmt eine Besucherin aus Brisbane, die mit ihrer Familie regelmäßig Ausflüge zur Farm macht. Im hauseigenen Laden stehen auch verschiedene Kamelseifen und andere Pflegeprodukte zum Verkauf.

Ein Camelcino zum Frühstück

"Die Kamelmilch hier in Australien schmeckt sehr mild", erzählt Mitarbeiterin Emily Riggans. Wer nicht weiß, dass es sich um Kamelmilch handelt, würde bei den meisten Produkten wie Milchshakes oder Milchkaffee tatsächlich kaum einen Unterschied bemerken. Im Nahen Osten ist sie meist etwas salziger, weil die Tiere dort häufig salzhaltige Wüstenpflanzen fressen.

"Ich vertrage keine Kuhmilch, da wird mir meist sofort übel - ich trinke stattdessen jeden Morgen einen Camelcino und habe keine Nebenwirkungen", sagt Riggans. Tatsächlich hat Kamelmilch etwas weniger Milchzucker als Kuhmilch. Allerdings ist sie nicht laktosefrei und nicht automatisch für jeden Betroffenen geeignet.

Ob und welche gesundheitlichen Vorteile Kamelmilch haben könnte - auch bei anderen Krankheiten - muss noch genau erforscht werden. Sicher ist, dass sie sich in vieler Hinsicht von Kuhmilch unterscheidet, etwa bei der Zusammensetzung der Eiweiße.

Mehr Forschung nötig

Auch heißt es häufig, Kamelmilch könne bei Hauterkrankungen wie Ekzemen oder Schuppenflechte unterstützend wirken - klinisch erwiesen ist das bisher nicht. Viele Wissenschaftler sind sich einig, dass mehr Untersuchungen nötig sind, um Empfehlungen auszusprechen.

Für Paul Martin ist das ein Grund mehr, die Forschung voranzutreiben. "Im Moment gibt es von der Regierung nur Geld fürs Abschießen. Wir möchten aber, dass Kamele als Nutztiere anerkannt werden und Fördergelder für die Forschung bekommen", sagt er.

Seine Vision reicht derweil weit über seine Farm hinaus: "Ich hoffe, dass wir in 20 oder 30 Jahren alle Kamele aus dem Outback geholt haben und sie kontrolliert auf eingezäunten Weideflächen halten können." Aus der Plage würde dann im Idealfall eine nachhaltige Industrie - und ausgerechnet Australiens ungeliebte Kamele könnten eine neue Zukunft als Milch- und Fleischlieferanten bekommen.