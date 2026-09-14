Das Haselbacher Ellerlä, eine alte, vom Haselbacher Bürgerverein. e. V. in ehrenamtlicher Arbeit ausgebaute 100-Quadratmeter große Wohnung in Hohenofen, hat seit seinem Bestehen im Frühjahr 2025 schon viel Lob erfahren. Es ist ein Ort, an dem Kinder sich wohlfühlen, wo sie basteln, malen, lesen, kochen, backen, spielen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen können – betreut von Frauen des Bürgervereins, ausschließlich im Ehrenamt.