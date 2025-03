Wenn das geklappt hätte, wer weiß, ob heute nicht in Thüringen der Bundestag tagen würde. So aber bleibt Erfurt nur das „vergessene Parlament“. Im Frühjahr 1850 trat in der Stadt für knapp anderthalb Monate das „Parlament der Deutschen Union“ zusammen. Deutschland bestand damals aus vielen, weitgehend souveränen Staaten – vom mächtigen Königreich Preußen (zu dem auch Suhl, Schleusingen und Erfurt gehörten), bis zu Kleinststaaten wie dem Herzogtum Sachsen-Meiningen. Sie alle bildeten den „Deutschen Bund“.