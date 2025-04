Diesmal ist es nicht der gemeinhin durch den Südthüringer Literaturverein bekannte Holger Uske, der im Buchhaus Gedichte aus seinem neu erschienen Buch vorträgt. Es ist Christine Hoba, die Wurzeln in Halle und Magdeburg hat und aus erstgenannter Stadt angereist ist, um die Suhler an ihren neu veröffentlichen Gedichten teilhaben zu lassen. Die beiden Literaten lesen an diesem Abend aus ihren jeweiligen Neuveröffentlichungen, die erst kürzlich zur Leipziger Buchmesse vorgestellt wurden. Die Doppel-Buchpremiere in Suhl kam durch den gemeinsamen Verleger Harry Ziethen zustande, in dessen gleichnamigen Verlag Uskes Erzählungsband „Stunden-Tanz“ und Hobas Gedichtband „Papierkokons“ erschienen sind. Während der Veranstaltung werden sich die beiden Autoren noch so manches Mal erstaunt beim Lesen entgegenblicken- überrascht davon, wie gut es sich an die Gedanken des Anderen anknüpfen lässt.