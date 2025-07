Schon wieder haben die Deutschen weniger Bier konsumiert. 2024 ist der seit Jahren rückläufige Absatz hierzulande abermals im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent bzw. um fast 120 Millionen Liter eingeknickt. Deutschland liegt mittlerweile „nur noch“ auf dem sechsten Platz, was die weltweite Bierproduktion angeht. Ein trauriger Trend für ein Land, in dem es lange Zeit hieß, dass Bier des Deutschen liebstes Getränk ist. Einer, dem man in Sonneberg Kontra gibt. So wie am vergangenen Samstagabend auf dem Gelände des Sonneberger Lokbahnhofs, wo man sich bemüht, wie es der Bierfachmann Mike Bätz vor Ort formuliert, „dieses Manko etwas zu beheben“.