Auf dem Arnstädter Marktplatz hat am Donnerstagmorgen ein lange angekündigter Konflikt seinen Höhepunkt erreicht: Laut Angaben der Initiative IG Schattenspender sind frühzeitig Baufahrzeuge angerückt, um die dort stehenden 15 Linden zu fällen – „trotz offener Rechtsfragen“, wie Helga Marz betont. Die Gruppe spricht von einem Vorgehen „gegen den Willen der Bürger“.