Eigenwilliges Multitalent Sänger Van Morrison wird 80 und macht sein eigenes Ding

Die Schule beendete Morrison ohne Abschluss. Sein Geld verdiente er zunächst als Fensterputzer. Später sang er darüber. Doch schnell trug sein musikalisches Talent erste Früchte. Mit der Gruppe The Monarchs tourte "Van The Man" schon als Teenager durch Deutschland. In Köln nahmen sie sogar eine erste Single auf. Als Bezahlung soll es Cognac gegeben haben.

Später gelangen Morrison mit der von ihm gegründeten Band Them trotz mehrerer Besetzungswechsel in zwei Jahren einige Hits, darunter "Here Comes The Night", "Mystic Eyes" und die Coverversion des Bluesklassikers "Baby, Please Don't Go". Deren B-Seite "Gloria" wurde ein Überraschungserfolg. Jimi Hendrix, Patti Smith und die Doors, die zeitweise Vorband von Them waren, coverten "Gloria" später.

Schwerer Start als Solokünstler

Mit "Brown Eyed Girl" gelang ihm 1967 der erste eigene Hit. Doch der Start in die Solokarriere war beschwerlich. Morrison war fast pleite, als 1968 sein zweites Album "Astral Weeks" erschien. Die progressive Mischung aus Folk, Jazz und Soul klang zwar ganz anders als das launige "Brown Eyed Girl", doch sie wurde ein Erfolg und gilt als wegweisend für Morrisons Karriere.

Der Millionenseller "Moondance" machte den Iren zwei Jahre später endgültig zum Star. Fortan produzierte er ein Album nach dem anderen und tourte unermüdlich. "It's Too Late To Stop Now" von 1974 ist ein Zusammenschnitt von Konzerten, die er in seiner damaligen Wahlheimat Kalifornien und in London gegeben hatte. Es gilt als Klassiker unter den Live-Scheiben der 70er Jahre.

Darüber, wie seine Musik beim Publikum ankommt, mache er sich keine Gedanken. "Das ist nicht meine Aufgabe", betonte er im Interview auf seiner Website. "Mein Job ist es, die Musik zu machen." Meistens gefiel sie seinem Publikum.

Große Erfolge als Schmusesänger wider Willen

Nebenbei war das Multitalent seit den späten 80er Jahren ungewollt Lieferant für Schmusesongs, die gelegentlich auf Soundtracks von romantischen Filmen landeten, darunter die Hitballade "Have I Told You Lately". Dabei hatte Morrison den Song als Gebet geschrieben. Doch er funktioniert auch als irdisches Liebeslied. Privat ist Morrison spirituell, einer Religion gehört er nach eigener Aussage nicht an.

Immer wieder experimentierte Sir Van, der 2016 von Queen Elizabeth II. geadelt wurde, und nahm dabei keine Rücksicht auf gängige musikalische Konventionen. Seinen keltischen Wurzeln blieb er stets treu. 1988 nahm er ein Album mit traditionellen irischen Volksliedern auf.

Dass er nach so langer Zeit immer noch erfolgreich ist, erklärt Van Morrison damit, dass er es nie auf kommerziellen Erfolg angelegt habe. "Ich verfolge einen jazzigen Ansatz", sagte er, "nicht zu versuchen, eine gewisse Zeit populär zu sein, und sich nicht manipulieren zu lassen. Wenn du von Anfang an dein eigenes Ding machst, kommst du gar nicht erst in diese Maschinerie rein."