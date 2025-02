Empört war er nicht. Dabei hätte er es durchaus sein dürfen. Doch Bernd Wadewitz wollte lieber an seine Mitmenschen, die Bürger der Stadt Meiningen appellieren, es ihm gleichzutun. Am Donnerstag hatte der Rentner in den Straßen Schweizergasse und Mauergasse Müll aufgesammelt. Einfach weil ihn der Anblick in dem doch so schönen Stadtzentrum störte. Daher war er mit einer Greifzange losgezogen, um Papier und Verpackungen, Taschentücher und anderen Unrat mehr aufzusammeln. Getreu dem Motto: Nicht meckern, sondern machen.