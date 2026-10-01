Anfang September 2026 sprach Ralf Linse gegenüber dem Autor dieser Zeilen noch von einem „ganz schwierigen“ Jahr sein Metier betreffend. Der 62-Jährige aus Dietlas in der Thüringer Rhön gilt als einer der letzten Moster, also Fruchtsafthersteller durch Pressen, Südthüringens und ist einer der wenigen Streuobstnetzwerker in der Region. Soll heißen, „Mr. Apfeltraum“ bringt Menschen zusammen, die sich mit dem Kulturgut Streuobst beschäftigen wollen bzw. sollen.