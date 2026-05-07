Wie es in echt hinter den Kulissen des Eigenbetriebes der Stadt Suhl aussieht, welche Technik und Arbeitskräfte vorgehalten werden müssen, oder wie beispielsweise unser Altpapier sortiert wird, das ist in der Theorie nur schwer vorstellbar. Auch für die Mitglieder des Werkausschusses. Trotzdem müssen sie Beschlüsse fassen, die unmittelbar mit dem Eigenbetrieb in Zusammenhang stehen. Normalerweise tun sie das von einem Beratungstisch im Suhler Rathaus aus.