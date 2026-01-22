Eigenbeteiligungen Pflege im Heim immer teurer - wie lange noch?

Berlin - Die Pflege im Heim wird immer teurer und teurer. Im ersten Jahr in der Einrichtung müssen Pflegebedürftige im bundesweiten Schnitt nun 3.245 Euro im Monat aus eigener Tasche zahlen, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen mit Stand zum 1. Januar ergab. Das waren monatlich 137 Euro mehr als zum 1. Juli 2025 und 261 Euro mehr als Anfang vergangenen Jahres. Der Anstieg verschärft den Druck auf die schwarz-rote Koalition, mit einer in diesem Jahr angepeilten Reform Pflegebedürftige insgesamt zu entlasten.