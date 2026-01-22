Eigenbeteiligung: Pflegeheimplätze in Bayern werden immer teurer

München/Berlin (dpa/lby) - Erneut sind die Kosten in Bayern für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen deutlich gestiegen. Die Zahlungen aus eigener Tasche im ersten Aufenthaltsjahr lagen im landesweiten Schnitt bei 3.196 Euro im Monat, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen zum Stand 1. Januar ergab. Damit waren die Zuzahlungen monatlich 102 Euro höher als zum 1. Juli 2025, wie die daten zeigen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Seit Jahren steigen die Kostenanteile bundesweit spürbar an.