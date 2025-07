Eigenbeteiligung: Kosten für Pflege im Heim erneut deutlich gestiegen

Erhebliche Unterschiede in den Ländern - Bayern im Mittel

Bundesweit gibt es weiter große Unterschiede bei den Eigenanteilen. Im Länder-Vergleich am teuersten war die Pflege im ersten Jahr im Heim zum 1. Juli in Bremen mit durchschnittlich 3.449 Euro im Monat und in Nordrhein-Westfalen mit 3.427 Euro. Bundesweit am niedrigsten war die monatliche Belastung im ersten Jahr im Heim nun in Sachsen-Anhalt mit 2.595 Euro und Mecklenburg-Vorpommern mit 2.752 Euro. Bayern liegt annähernd im bundesweiten Mittel von 3.108 Euro.