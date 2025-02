Das Eiweiß werde durch die hohen Temperaturen ausreichend fest. Es sei im heißen Wasser 100 bis 87 Grad warm, im kühleren 30 bis 55 Grad. Dagegen bleibe das Eigelb mit der Technik konstant bei einer Temperatur von etwa 67 Grad – was gut für eine cremige Konsistenz sei. "Dieses besondere thermische Profil ermöglicht ein optimales Garen des Eis in allen seinen Teilen", schreibt das Team um Pellegrino Musto vom National Research Council in Pozzuoli bei Neapel.