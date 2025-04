„Auch im kommenden Jahr wird der Marktbrunnen von Schleusingen zum Osterfest mit Eiern geschmückt werden“, verkündet Alexander Brodführer am Dienstag. Der Bürgermeister hatte nach einer Veröffentlichung in der Zeitung am Osterwochenende einen Anruf erhalten, mit dem er nicht gerechnet hätte. Die gute Nachricht: Es gibt jemanden, der für den Osterschmuck im kommenden Jahr Eier spendet.