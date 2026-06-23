Eichstätter Finanzskandal Urteil zum Eichstätter Finanzskandal erwartet

Es sei ein "Schwachpunkt" gewesen, dass der Vermögensverwaltungsrat zu intern besetzt gewesen sei, sagte er vor Gericht. So habe die nötige Kontrolle der Finanzen und Geldanlagen nicht stattgefunden. Er sprach von einem "Super-Gau" und sagte, inzwischen wisse er: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser."