Südliches Mittelfranken stark betroffen

"Wir wissen aktuell von zwei kleinen Waldgebieten im südlichen Mittelfranken, wo es aktuell massiven Fraß des Eichenprozessionsspinners gibt", sagt der LWF-Biologe Hannes Lemme. Dies sei in der Region Gunzenhausen. Insgesamt gebe es derzeit mehr Schadensmeldungen von sehr kleinen Waldflächen als in den vergangenen zwei Jahren. Dennoch sei die Lage in den Wäldern nicht so dramatisch wie noch 2019/2020 und in den Jahren davor.