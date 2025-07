Eichenprozessionsspinner Teilbereiche in Schmalkalden gesperrt

Der Eichenprozessionsspinner – eine unscheinbare, aber gefährliche Schmetterlingsraupe – tritt seit einigen Jahren auch in Thüringen verstärkt auf. Das Besondere an diesem Schädling sind nicht nur seine Fraßschäden an Eichenbäumen, sondern vor allem die gesundheitlichen Risiken, die von seinen sogenannten Brennhaaren ausgehen. Diese mikroskopisch feinen Härchen enthalten ein Nesselgift (Thaumetopoein), das bei Kontakt mit der Haut oder über die Atemwege zu teils starken allergischen Reaktionen führen kann. Typische Symptome sind Hautausschläge, Juckreiz, Bindehautentzündungen oder in schweren Fällen sogar Atemnot.