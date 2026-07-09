Dreimal rückten die Fachleute der Firma Jacob Baumpflege aus dem unterfränkischen Fladungen mit Schutzanzügen, Spezialsauger und Hebebühne an. Jetzt ist die Gefahr gebannt. Sie haben die weiß-grauen Nester des Eichenprozessionsspinners am Sportplatz und Spielplatz oberhalb von Herpf entfernt, die von großen Eichen umgeben sind. Die Weibchen legen ihre Eier bevorzugt an Zweigen und Ästen von Eichen ab. Der Nachtfalter selbst ist keine Gefahr, aber seine Raupen. Ihre feinen Brennhaare können leicht abbrechen, vom Wind weitergetragen werden und bei Kontakt Reizungen von Haut und Augen sowie Atemwegsbeschwerden auslösen, schlimmstenfalls sogar starke allergische Reaktionen.