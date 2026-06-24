Rot-weißes Absperrband flattert im Wind. Seit vergangenem Montag sind der Sportplatz und der Spielplatz oberhalb von Herpf tabu. Ein Schild verrät den Grund: „Gesundheitsgefährdung durch den Eichenprozessionsspinner.“ Die Raupen sind klein, aber gefährlich. Sie tragen winzige Brennhaare mit Nesselgift, die leicht abbrechen und vom Wind verbreitet werden. Schon ein Kontakt kann erhebliche gesundheitliche Folgen haben.