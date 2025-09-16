Obwohl zeitgleich in Suhl der 9. Südthüringen-Trail ausgerichtet wurde, stellte sich zur 15. Auflage des Eichberglaufes im 30 Kilometer entfernten Eisfeld ein recht prominentes und leistungsstarkes Starterfeld vor – insbesondere im Nachwuchsbereich, aber auch bei den Frauen und Männern. Zu jenen, die das sportliche Niveau in der Südthüringer Laufszene mitbestimmen, gehören zweifellos Hannes Hittinger aus Forschengereuth (SV Bergdorf Höhn), Tabea Rebstock (Großbreitenbacher SV), Celina Kraußer aus Harras (TSV Bad Rodach) und Albert Hyneck (TSV Benshausen) sowie die Berglaufspezialisten Anke Härtl (Rennsteiglaufverein) und Stephan Bayer (SC Mengersgereuth-Hämmern).