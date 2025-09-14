Auch wenn sich zeitgleich in Suhl der 9. Südthüringen-Trail abspielt, geht zur 15. Auflage des Eichberglaufes im gut 30 Kilometer entfernten Eisfeld trotzdem ein recht prominentes Starterfeld mit leistungsstarken Läufern an die weiße Linie. Das trifft sowohl bei den Nachwuchsaltersklassen als auch bei den Frauen und Männern zu. Denn die Besten von Eisfeld bestimmen das sportliche Niveau in der Südthüringer Laufszene mit. Dazu gehören zum Beispiel Hannes Hittinger aus Forschengereuth (SV Bergdorf Höhn), Tabea Rebstock (Großbreitenbacher SV), Celina Kraußer aus Harras (TSV Bad Rodach) und Albert Hyneck (TSV 1883 Benshausen) oder die Berglaufspezialisten Anke Härtl (Rennsteiglaufverein) und Stephan Bayer (SC Mengersgereuth-Hämmern). Kraußer gewinnt problemlos den 5-km-Wettbewerb in starken 23:28 min vor Tabea Rebstock (23:40 min). Hittinger siegt über 10, Hyneck über 5 km. Härtl ist schnellste Frauen über den langen Kanten, wo Bayer mit Abstand bester Senior ist. Ausführliche Informationen folgen.