Gärtnereien sind gefordert

Auch Gärtnereien stehen bei der Vorbeugung von Giftunfällen in der Verantwortung, so die Experten von Nabu und GGIZ: Beim Verkauf müssten klare Angaben zur Giftigkeit gemacht werden. Bei Ziersträuchern wie Mahonie, Feuerdorn, Cotoneaster oder Sadebaum sei vielen Gartenbesitzern die potenzielle Gefahr nicht bewusst, so Ehrhardt.