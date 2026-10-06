Wenn am Wochenende auf den Sportplätzen zwischen Mendhausen und Lauscha die Bälle rollen, richten sich die Blicke meist auf die Torjäger, die zweikampfstarken Verteidiger und den jubelnden Anhang. Doch dass überhaupt gespielt werden kann, ist der Verdienst derer, die im Schatten der Flutlichtmasten agieren. Genau diesen Menschen widmete der Kreisfußballausschuss (KFA) Südthüringen an seinem Ehrungsabend 2026 die ungeteilte Aufmerksamkeit. Es war ein Abend, der nicht den Ergebnissen oder Tabellenplätzen gehörte, sondern dem Fundament des Amateurfußballs: dem Ehrenamt.