Der Stadtrat der Hildburghausen hat in seiner jüngsten Sitzung mehrere langjährige Kommunalpolitiker für ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Fünf Persönlichkeiten sollen im Rahmen des Wirtschaftsempfangs 2026 mit Ehrenbezeichnungen ausgezeichnet werden.Grundlage der Entscheidungen ist die Hauptsatzung der Stadt. Demnach können Mitglieder des Stadtrates, Ehrenbeamte oder hauptamtliche Wahlbeamte eine Ehrenbezeichnung erhalten, wenn sie ihr Mandat oder Amt mindestens vier zusammenhängende Legislatur- beziehungsweise Wahlperioden ausgeübt haben. Die Bezeichnung richtet sich nach der zuletzt oder überwiegend wahrgenommenen Funktion.