Alles beginnt mit einer kleinen Spielzeuggitarre. Manfred Heller ist gerade einmal vier Jahre alt, als er sie geschenkt bekommt. Die Finger sind noch klein, die Töne vermutlich alles andere als perfekt. Doch etwas scheint ihn schon damals an der Musik zu faszinieren. Mehr als sieben Jahrzehnte später ist aus dem Jungen ein Musiker geworden, der auf unzählige Auftritte, fast 300 Veranstaltungsorte und vor allem auf sechs Jahrzehnte voller Musik zurückblickt. Mit 78 Jahren wird Manfred Heller aus Suhl nun für 60 Jahre als Musiker und Alleinunterhalter geehrt.