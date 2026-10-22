Am Dienstagabend betrat Franziska Werl die ganz große Bühne. Normalerweise hält sich die Biathlon-Trainerin vom WSV Oberhof 05 dezent im Hintergrund. Nun rückte sie für ein paar Minuten in den Fokus der breiten Öffentlichkeit, denn ihr wurde in Herzogenaurach vom Deutschen Skiverband (DSV) die mit 5000 Euro Preisgeld dotierte Auszeichnung als Biathlon-Trainerin des Jahres überreicht.