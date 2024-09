Bundespräsident Steinmeier ehrt am 1. Oktober 28 Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Werte der Demokratie einsetzen, etwa in Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Sport. In der Würdigung für den Sänger heißt es: "Mit der Band City wurde ihr Frontmann Toni Krahl nicht nur in der DDR zur Rocklegende. Im halben Land und der zerschnittenen Stadt, wie es in einem ihrer Lieder heißt, hat er das Lebensgefühl eines ganzen Landes besungen." City hatte sich im Jahr 2022, 50 Jahre nach Band-Gründung, von der Bühne verabschiedet.