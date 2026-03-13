Ehrung in Suhl: Eine Frau, die ein Netz der Mitmenschlichkeit spannt

„Es gibt Momente im Leben einer Stadt, in denen wir innehalten, um das Fundament zu betrachten, auf dem unser Zusammenhalt ruht. Wir ehren heute eine Frau, deren Lebenswerk nicht in Beton oder Stein gemeißelt ist, sondern die ein scheinbar unsichtbares, aber unzerreißbares Netz aus Mitmenschlichkeit über Suhl und Zella-Mehlis gespannt hat. Wir ehren heute Ingrid Mitschke als verdiente Bürgerin unserer Stadt. Wenn man dich, liebe Ingrid, fragt, was dich antreibt, dann blickst du weit zurück. Schon seit deiner frühesten Kindheit war Gerechtigkeit dein innerer Kompass. Als du im Jahr 2009 entschiedest, als parteilose Stadträtin politische Verantwortung zu übernehmen, tatest du dies mit einer klaren Ansage, die heute – fast zwei Jahrzehnte später – aktueller denn je ist: ‚Unsere Gesellschaft braucht wieder mehr Wärme und Menschlichkeit und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.’ Dies war keine hohle Phrase. Es war das Versprechen einer Frau, die Probleme an der Wurzel packt – unabhängig von persönlichen oder politischen Befindlichkeiten. Dein Ziel war und ist die inhaltliche Lösung, das direkte Ankommen der Hilfe dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird.