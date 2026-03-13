 
  6. Eine Frau, die ein Netz der Mitmenschlichkeit spannt

Ehrung in Suhl Eine Frau, die ein Netz der Mitmenschlichkeit spannt

Kein Autorenname vorhanden

Ingrid Mitschke wurde für ihr jahrelanges Wirken geehrt. Die Laudatio auf die Vorsitzende des Vereins Alt aber trotzdem hielt Philipp Weltzien. Ein Auszug.

Ehrung in Suhl: Eine Frau, die ein Netz der Mitmenschlichkeit spannt
Ingrid Mitschke Foto: Karl-Heinz Frank

„Es gibt Momente im Leben einer Stadt, in denen wir innehalten, um das Fundament zu betrachten, auf dem unser Zusammenhalt ruht. Wir ehren heute eine Frau, deren Lebenswerk nicht in Beton oder Stein gemeißelt ist, sondern die ein scheinbar unsichtbares, aber unzerreißbares Netz aus Mitmenschlichkeit über Suhl und Zella-Mehlis gespannt hat. Wir ehren heute Ingrid Mitschke als verdiente Bürgerin unserer Stadt. Wenn man dich, liebe Ingrid, fragt, was dich antreibt, dann blickst du weit zurück. Schon seit deiner frühesten Kindheit war Gerechtigkeit dein innerer Kompass. Als du im Jahr 2009 entschiedest, als parteilose Stadträtin politische Verantwortung zu übernehmen, tatest du dies mit einer klaren Ansage, die heute – fast zwei Jahrzehnte später – aktueller denn je ist: ‚Unsere Gesellschaft braucht wieder mehr Wärme und Menschlichkeit und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.’ Dies war keine hohle Phrase. Es war das Versprechen einer Frau, die Probleme an der Wurzel packt – unabhängig von persönlichen oder politischen Befindlichkeiten. Dein Ziel war und ist die inhaltliche Lösung, das direkte Ankommen der Hilfe dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Modell der gelebten Solidarität

Du bist eine Strategin des Sozialen. Während deiner Arbeit bei Tibor hast du bereits vor Jahren akribisch erforscht, wie man dem demografischen Wandel begegnen kann. Du hast nach Modellen jenseits rein marktbasierter Dienstleistungen gesucht und bist fündig geworden. Du hast erkannt: In einer Stadt wie Suhl brauchen wir ein Modell der gelebten Solidarität. Ein System, das nicht auf Almosen setzt, sondern auf Augenhöhe basiert. Das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ hatte es dir besonders angetan. So hast du mit viel Engagement das Konzept „Senioren helfen Senioren“ auf unsere Heimatstadt angepasst und erfolgreich umgesetzt. Was mit einer Vision begann, ist heute eine Institution. Der von dir gegründete Verein – heute der Awo-Förderverein Alt aber trotzdem... Senioren helfen Senioren Suhl und Zella-Mehlis – ist zu einem stabilen Partner im sozialen Netzwerk unserer Stadt geworden.

Lassen Sie uns die beeindruckenden Fakten betrachten: Mit Stand vom 26. Januar 2026 zählt der Verein 956 Mitglieder. Fast 100.000 Stunden an Hilfeleistungen wurden seit dem Bestehen erbracht. Ob Einkauf, Arztbegleitung, kleine Reparaturen oder gemeinsame Gespräche – jede Tätigkeit zählt gleich viel.

Teilhabe statt Ausgrenzung

Das Herzstück ist das Zeitkonto-Modell. Aktuell zahlt der oder die Hilfesuchende eine Gebühr von zehn Euro pro Stunde. Davon gehen acht bis zehn Euro als Gutschrift oder Auszahlung an den oder die Helfer zurück, während zwei Euro im Verein verbleiben, um die Kosten zu decken. Dies ist praktizierte soziale Gerechtigkeit. Hilfe wird hier nicht zur unbezahlbaren Ware. Gerade für Menschen mit kleiner Rente schafft dieses System Teilhabe statt Ausgrenzung und stärkt die Würde im Alter. Doch dein Wirken, liebe Ingrid, erschöpft sich nicht in der Organisation von Diensten. Du kämpfst gegen die Einsamkeit. Durch monatliche Angebote, den Kaffeeklatsch, gemeinsames Singen oder den Spielenachmittag hast du Orte geschaffen, an denen Menschen wieder aufblühen. Du gibst der Generation eine Stimme, die dieses Land aufgebaut hat und nun Anspruch auf Respekt und Unterstützung hat. Es rührt uns an, wenn wir hören, dass Senioren für eine neue Matratze hungern oder auf dem Boden schlafen müssen, weil das Geld nicht reicht. Du siehst diese Not nicht nur – du handelst. Du kennst dich im Dickicht der gesetzlichen Regelungen aus, um sie für deine Mitglieder nutzbar zu machen.

Liebe Ingrid, große Veränderungen entstehen seltener durch Einzelmaßnahmen, sondern durch Menschen, die beharrlich Verantwortung übernehmen. Du bist diese Frau. Ohne dein Engagement, deine Geduld und deine Ideen wäre all dies nie erreicht worden. Du hast das soziale Netz in Suhl persönlicher, konkreter und dichter gestaltet. Du bist Initiatorin, Vorsitzende, aber vor allem eine Mitbürgerin, die Hoffnung gibt. Im Namen der Stadt Suhl und all jener, denen du in den letzten Jahren ein Lächeln und eine helfende Hand geschenkt hast, sagen wir danke.“