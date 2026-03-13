Ehrung in Suhl: Eine Frau, die ein Netz der Mitmenschlichkeit spannt

Teilhabe statt Ausgrenzung

Das Herzstück ist das Zeitkonto-Modell. Aktuell zahlt der oder die Hilfesuchende eine Gebühr von zehn Euro pro Stunde. Davon gehen acht bis zehn Euro als Gutschrift oder Auszahlung an den oder die Helfer zurück, während zwei Euro im Verein verbleiben, um die Kosten zu decken. Dies ist praktizierte soziale Gerechtigkeit. Hilfe wird hier nicht zur unbezahlbaren Ware. Gerade für Menschen mit kleiner Rente schafft dieses System Teilhabe statt Ausgrenzung und stärkt die Würde im Alter. Doch dein Wirken, liebe Ingrid, erschöpft sich nicht in der Organisation von Diensten. Du kämpfst gegen die Einsamkeit. Durch monatliche Angebote, den Kaffeeklatsch, gemeinsames Singen oder den Spielenachmittag hast du Orte geschaffen, an denen Menschen wieder aufblühen. Du gibst der Generation eine Stimme, die dieses Land aufgebaut hat und nun Anspruch auf Respekt und Unterstützung hat. Es rührt uns an, wenn wir hören, dass Senioren für eine neue Matratze hungern oder auf dem Boden schlafen müssen, weil das Geld nicht reicht. Du siehst diese Not nicht nur – du handelst. Du kennst dich im Dickicht der gesetzlichen Regelungen aus, um sie für deine Mitglieder nutzbar zu machen.