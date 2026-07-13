Die Natur- und Heimatfreunde Bad Liebenstein wurden durch Martin Henkel (CDU) mit dem Ehrenamtspreis 2026 der CDU-Landtagsfraktion ausgezeichnet. Beim Ehrenamtssommerfest der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag erhielt der Verein vor mehr als 200 Gästen seine Auszeichnung für seinen vorbildhaften Einsatz in der Heimatpflege, berichtet das Wahlkreisbüro von Martin Henkel in einer Mitteilung an die Redaktion.