Das Material Metall hatte es ihm von Anfang an angetan. Im Ernst-Thälmann-Werk lernte der heute 80-Jährige gleich nach der Schule Systemmacher. Ein Beruf, der absolut zu Suhl passt, denn der Systemmacher ist in der Waffenproduktion für die Fertigstellung von Schusswaffen verantwortlich. Nach dem Armeedienst begann der berufliche Werdegang des Meisters seines Faches in einer Produktionsgenossenschaft (PGH) Domberg in Suhl als Maschinenbauer. Es mussten alle Metallarbeiten an Vorrichtungen und Maschinen, das heißt alle Teile, die es damals gab, die geschweißt oder geschliffen wurden, ausgeführt werden. Einfach nur am Schraubstock zu stehen, war dem jungen Facharbeiter zu wenig. Er bewarb sich deshalb um eine Weiterbildung zum Meister bei der Kreis-Handwerkskammer, bei der die PGH Mitglied war.