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  4. Sachsens höchste Auszeichnung für Sängerin Stefanie Hertel

Ehrung für Volksmusik-Star Sachsens höchste Auszeichnung für Sängerin Stefanie Hertel

Mit Liedern wie «Über jedes Bacherl geht a Brückerl» wurde Stefanie Hertel zu einem Star der Volksmusik. Bis heute ist sie als Sängerin aktiv und engagiert sich sozial. Dafür wird sie ausgezeichnet.

Meißen - Hohe Ehrung für Sängerin Stefanie Hertel: Die 46-Jährige hat in Meißen den Verdienstorden des Freistaates Sachsen erhalten. Sie sei eine besondere Botschafterin des Vogtlandes und stärke vor allem auf kulturell-künstlerischem Gebiet das Ansehen dieser Region, teilte die Staatskanzlei zur Begründung mit. Zudem engagiere sie sich mit ihrem Verein leidenschaftlich für den Tierschutz und Belange von Kindern. "Als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens trägt sie mit ihrer Strahlkraft zum positiven Image des Freistaates Sachsen bei." 

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Hertel wurde im Vogtland geboren und stand schon als kleines Kind mit ihrem Vater Eberhard auf der Bühne. Früh trat sie im Fernsehen auf und landete vor allem mit ihren Liedern "Über jedes Bacherl geht a Brückerl" und "So a Stückerl heile Welt" große Erfolge. Bis heute hat sie mehr als 20 Studioalben veröffentlicht. Sie ist mit dem österreichischen Rockmusiker Lanny Lanner verheiratet und lebt im Chiemgau in Bayern. 

14 Personen mit Verdienstorden geehrt

Der Orden ist die höchste Auszeichnung des Landes Sachsen. Geehrt werden damit Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft in herausragendem Maß engagiert haben. Hertel ist eine von insgesamt 14 Personen, die in der Albrechtsburg diese Würdigung erhalten haben.