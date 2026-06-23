Ehrung für Volksmusik-Star Sachsens höchste Auszeichnung für Sängerin Stefanie Hertel

Meißen - Hohe Ehrung für Sängerin Stefanie Hertel: Die 46-Jährige hat in Meißen den Verdienstorden des Freistaates Sachsen erhalten. Sie sei eine besondere Botschafterin des Vogtlandes und stärke vor allem auf kulturell-künstlerischem Gebiet das Ansehen dieser Region, teilte die Staatskanzlei zur Begründung mit. Zudem engagiere sie sich mit ihrem Verein leidenschaftlich für den Tierschutz und Belange von Kindern. "Als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens trägt sie mit ihrer Strahlkraft zum positiven Image des Freistaates Sachsen bei."