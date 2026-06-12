Ehrung für Nagel: Bundesbankchef bekommt höchste Auszeichnung Frankreichs

Frankfurt/Berlin - Bundesbankpräsident Joachim Nagel wird mit der ranghöchsten Auszeichnung Frankreichs geehrt. Bei einer Feierstunde in der französischen Botschaft in Berlin an diesem Freitagnachmittag wird ihm der Orden der Ehrenlegion verliehen, teilte die Bundesbank in Frankfurt mit. Dort sollen Nagel die Insignien eines Ritters des französischen Nationalordens der Ehrenlegion überreicht werden. Zuvor spreche Nagel dort mit dem Ehrenpräsidenten der französischen Notenbank Banque de France, François Villeroy de Galhau, zum Thema "Europa und die deutsch-französischen Beziehungen".