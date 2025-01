Weimar/Berlin - Die Autorin Iris Wolff ("Lichtungen") erhält den diesjährigen Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wolff soll den mit 20.000 Euro dotierten Preis am 1. Juni in Weimar überreicht bekommen, wie die CDU-nahe Stiftung mit Sitz in Berlin mitteilte. "Iris Wolffs Romane sind Lichtblicke in die Zeitgeschichte und ein wegweisender Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur", sagte der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert.