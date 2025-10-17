Der Wintersport in Brotterode feiert sein 120-jähriges Bestehen. Unzählige Menschen haben im Laufe dieser zwölf Jahrzehnte auf unterschiedlichste Art – mit Arbeit, mit Wissen, mit Engagement – zum Wachsen und Gedeihen der dortigen Wintersportgemeinde beigetragen, einige dieser Brotteröder trugen dabei den Namen Lesser – wenn auch nicht immer miteinander verwandt. Doch insbesondere beim sportlichen Beitrag hat dieser Name (Sport-)Geschichte geschrieben und das über mehrere Generationen.