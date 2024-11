„Auf bewundernswerte Weise gelingt es Jürgen Lange, einerseits Tradition hochzuhalten und andererseits aktuelle Entwicklungen in der Läuferszene für den Rennsteiglauf zu nutzen. Es ist maßgeblich dem übergroßen Engagement von Hans Jürgen Lange zu verdanken, dass der Rennsteiglauf zu den beliebtesten Marathonläufen in Europa gehört und zum wiederholten Mal einen Spitzenplatz erringen konnte. Hans Jürgen Lange schafft es, Menschen für den Sport und für Thüringen zu begeistern,“ so Bodo Ramelow.