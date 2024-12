Gruhonjić soll den mit 5.000 Euro dotierten Menschenrechtspreis am Freitag in Weimar für seinen Einsatz für Meinungs- und Pressefreiheit bekommen. "Aufgrund seiner Berichterstattungen zum Erstarken des militanten Nationalismus und der Verherrlichung von Kriegsverbrechen in Serbien wurde und wird Gruhonjić immer wieder Ziel von Hetzkampagnen und Todesdrohungen", hieß es in der Mitteilung weiter.