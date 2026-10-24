Kane sei "dazu der Gegenentwurf", befand Rummenigge. "Er ist aufgrund seiner Leistungen und seiner Popularität längst eine "globale Brand". Aber er hat es nicht nötig, sich ständig als solche zu inszenieren. Er braucht keine große Geste, um Größe zu zeigen. Er ist höflich, bodenständig, frei von Allüren und begegnet den Menschen auf Augenhöhe. Der alte Satz "Elf Freunde müsst ihr sein" hat bei ihm nichts von seiner Bedeutung verloren." Kane stelle seine außergewöhnlichen Fähigkeiten konsequent in den Dienst der Mannschaft.