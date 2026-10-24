München - Der langjährige Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat wenige Tage vor der Ballon-d'Or-Verleihung Torjäger Harry Kane als außergewöhnliche Persönlichkeit gerühmt. "Harry Kane zeigt, dass man zu den Besten der Welt gehören kann, ohne sich selbst ständig in den Mittelpunkt zu stellen. Dass man ehrgeizig und gleichzeitig ein Teamplayer sein kann. Und dass wahre Größe nicht darin besteht, sich über andere zu erheben", schrieb Rummenigge in einem Beitrag für "Münchner Merkur/tz" (Samstag).