Ehrung für den «Leit-Wolf»: EHC Red Bull München vergibt Wolfs Nummer 13 nicht mehr

Wolf war 2014 aus Iserlohn nach München gewechselt. Nach 307 DEL-Spielen mit 104 Treffern und 102 Vorlagen beendete er beim EHC 2019 seine Karriere. Wolf war auch Kapitän des DEB-Teams und nahm als Spieler an sieben Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver teil. 2022 wurde er in die deutsche Eishockey-Ruhmeshalle aufgenommen.