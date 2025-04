München (dpa/lby) - Der FC Augsburg und der SSV Jahn Regensburg sind bei den Sepp-Herberger-Awards 2025 in Wolfsburg für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet worden. Der Fußball-Bundesligist FCA belegte in der Kategorie Schule und Verein den mit 12.000 Euro dotierten ersten Platz. Der Jahn landete in der Kategorie "Resozialisierung" auf dem mit 8.000 Euro dotierten zweiten Rang.