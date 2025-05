Wenn am Donnerstagnachmittag die Schulklingel das Unterrichtsende einläutet, muss Noah Steinert ohne Umwege in das Auto seiner Eltern springen. „Wir müssen direkt los, um pünktlich in Wiesbaden zu sein“, sagen Christoph und Jana Steinert. Am Abend wird ihr Sohn im Rampenlicht stehen. Der Elfjährige erhält – genauso wie Trainer-Legende Jürgen Klopp und die Initiative „Bleibt’s entspannt am Spielfeldrand“ – den Fair-Play-Preis des deutschen Sports, den der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) vergibt.