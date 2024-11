Unter den 44 zu ehrenden Persönlichkeiten finden sich weitere bekannte Namen wie Sprinterin Gina Lückenkemper, Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier und Schauspielerin Michaela May. Auch die ehemalige Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD) ist unter den Preisträgern, die am 5. Dezember in München ihre Auszeichnungen erhalten sollen.