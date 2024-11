Thüringens Sportler des Jahres 2024 werden am 4. April 2025 bei der „Goldenen Nacht des Thüringer Sports“ im Congress Centrum Suhl (CCS) geehrt. Das verkündete der Landessportbund Thüringen am Dienstag während der Jurysitzung zur Auswahl der Kandidaten der Sportler-Wahl. Die öffentliche Umfrage startet am Mittwoch.