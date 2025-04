Ehrung Denkmal für Theologen und NS-Gegner Bonhoeffer in Weimar

Weimar - 80 Jahre nach der Ermordung des NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) ist in Weimar ein Denkmal für den evangelischen Theologen eingeweiht worden. Etwas außerhalb der Gedenkstätte Buchenwald erinnert eine vom Weimarer Künstler Walter Sachs gestaltete Stele an Bonhoeffer, der von den Nationalsozialisten kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg in Bayern hingerichtet wurde. Die letzten Wochen seines Lebens war Bonhoeffer im KZ Buchenwald inhaftiert.