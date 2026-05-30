Am Ende ist es „nur ein Kürzel“, sagt Sebastian Fuhrmann und macht wie immer kein großes Gewese. KMD, das steht für Kirchenmusikdirektor. Drei Buchstaben, die nach Rang klingen – und die er am liebsten gleich wieder abtut. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland verleiht die Auszeichnung für hervorragende kirchenmusikalische Leistungen und überregionale Wirksamkeit. Ein Titel, den der Stadt- und Kreiskantor für sein Wirken im Kirchenkreis mehr als verdient hat.