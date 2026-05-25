Premieren sind immer so eine Sache, zumal, wenn es keine Generalprobe dafür geben konnte. Wird die Veranstaltung ihr Publikum finden und das geplante Programm einigermaßen reibungslos über die Bühne gehen? Mit dem 1. Meininger Ehrentag und dem 1. Meininger Bodypainting-Festival, die am Pfingstsamstag die Innenstadt belebten, war das genau so. Umso erleichterter sind die Organisatoren um Dirk Bradschetl, Geschäftsführer der Meiningen GmbH, über das Ergebnis und die freundlichen Rückmeldungen von Akteuren und Besuchern. Er schätzt, dass gut 300 Leute an den Ständen im Einsatz waren und mehrere Tausend Besucher, über den Nachmittag verteilt, die Mitmach- und Unterhaltungsangebote wahrgenommen haben.