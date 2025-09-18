Er war seit 1999, also mehr als ein Vierteljahrhundert, ohne Unterbrechungen im Wasunger Stadtrat aktiv und hat sich in dieser Zeit engagiert für das Wohl der Stadt und seiner Bürger eingesetzt: Zur jüngsten Stadtratssitzung im Bürgerhaus Paradies wurde Jens Weisheit von Bürgermeister Thomas Kästner verabschiedet. Weisheit hatte zuvor seinen vorzeitigen Rückzug vom Ehrenamt aus persönlichen Gründen erklärt – normalerweise dauert die laufende Legislaturperiode nach den letzten Kommunalwahlen im Mai 2024 in Thüringen noch bis 2029. Auf Grund seiner langjährigen Aktivitäten wurde ihn die Ehrenmedaille der Stadt Wasungen verliehen. Weisheit wurde bereits in der Vergangenheit mit der Ehrenurkunde der Stadt Wasungen und dem Titel Ehrenstadtrat ausgezeichnet. Letzteren bekommt ein Stadtrat, wenn er vier Legislaturperioden im städtischen Gremium mitgewirkt hat.